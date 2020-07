Improvviso cambio ai vertici della Lega di Manduria

Fuori Nicola Moscogiuri e Franco Bruto, dentro Francesco Ferretti e Cinzia Filotico. Così, senza spiegare altro, il coordinamento provinciale della «Lega Salvini premier» di Taranto ha annunciato le nuove cariche del partito a Manduria.

«La Lega Salvini Premier – si legge nella nota - continua l’azione di espansione e radicamento sull’intero territorio della provincia di Taranto. In quest’ottica il Coordinatore Provinciale avvocato Giacomo Conserva ha provveduto alla nomina del Segretario cittadino di Manduria, nella persona dell’avvocato Francesco Ferretti e del vice segretario, avvocatessa Cinzia Filotico».

«L’organizzazione territoriale, con la scelta di quadri dirigenti capaci e conoscitori delle problematiche locali – si legge ancora -, consentirà di rilanciare, a Manduria, come nel resto della Provincia ionica, l’azione politica della Lega. In particolare ai due nuovi dirigenti – conlcude - a cui sono giunti gli auguri di buon lavoro del vice Segretario Regionale, onorevole Gianfranco Chiarelli, è affidato l’importante compito di individuare il percorso, sul piano della proposta politico amministrativa, da seguire in prospettiva delle prossime elezioni comunali».

Nessun riferimento al benservito dei due ex dirigenti né a come si intende chiudere la questione delle alleanze per le amministrative a Manduria.