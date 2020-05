Rifiuti lungo la costa, "Città Più" propone un ufficio per il controllo

«Istituire un ufficio preposto per la gestione dei rifiuti nelle marine manduriane con una campagna informativa e report certificati per la raccolta differenziata». Lo propone il movimento politico “Città Più” che prende così parte all’acceso dibattito che sta infiammando i social alimentato dalle solite immagini di rifiuti abbandonati nelle marine e poi dalla notizia dell’eliminazione dei cassonetti presenti lungo la costa.

Criticando la pubblica amministrazione che «non può aspettare la fine di maggio per attivare tutte le misure necessarie per garantire ordine e pulizia» nelle marine e senza trascurare la responsabilità dei cittadini («i manduriani che lasciano ammassati i rifiuti fanno male a loro stessi e al territorio»), gli attivisti del movimento legato all’ex sindaco Gregorio Pecoraro si rivolge a chi ha compiti istituzionali sul controllo del servizio. «Cosa dice il capitolato sottoscritto con l’impresa incaricata della pulizia delle strade nel lido di San Pietro in Bevagna e perché a San Pietro tarda ad essere istituita un’isola ecologica?», si chiede in un comunicato stampa.

Da qui la necessità di avere un ufficio preposto per la gestione dei rifiuti, capace di controllare se l’esecuzione del servizio di raccolta rispetti il contratto e quanto previsto dal capitolato. Perché «il cittadino – conclude la nota - deve avere la netta percezione che al versamento della Tari corrisponda un servizio efficiente ed adeguato».