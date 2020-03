Aiuti alle famiglie, i progressisti chiedono di coinvolgere il volontariato

Impegnare le organizzazioni del terzo settore (volontariato, associazionismo) nella distribuzione degli aiuti alle famiglie previste dal recente decreto del presidente del Consiglio. Lo chiedono i progressisti di Scelta comune in previsione del prossimo trasferimento nelle casse comunali di 269mila euro circa destinati agli aiuti alle famiglie in difficoltà. Al coordinamento affidato ai servizi sociali comunali, il movimento politico manduriano chiede che per la distribuzione degli aiuti si coinvolgano le organizzazioni di volontariato che da sempre operano sul territorio «e che conoscono direttamente le situazioni di disagio» come «le Caritas, i vari gruppi parrocchiali, le Vincenziane».

Queste persone, spiegano gli attivisti di Scelta comune, dovrebbero essere autorizzate a circolare liberamente per la distribuzione domiciliare. «Noi di Scelta Comune – si legge in un comunicato - pensiamo che questa potrebbe essere un'occasione per tutti noi di crescere come comunità e pertanto ci auguriamo che chi, all'interno dell'Amministrazione Comunale, si troverà a gestire la macchina degli aiuti, voglia assumere un ruolo di coordinamento di tutte le risorse del volontariato, anche di quello spontaneo e non organizzato, facendo appello a tutti i cittadini che vogliano dare il proprio contributo».