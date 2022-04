Approvato il piano economico finanziario dei rifiuti con un aumento dell’1,60% delle tariffe

Come era previsto, ieri la maggioranza del sindaco Gregorio Pecoraro ha approvato il piano economico finanziario dei rifiuti, proposto ad Ager Puglia che lo ha validato, con un aumento dell’1,6% sulle tariffe a carico dei manduriani. Su questa base saranno ora stabilite le tariffe da far pagare per il 2022 con la possibilità di introdurre o meno delle agevolazioni per categorie.

Il voto di ieri in aula è stato preceduto da una serie di contestazioni della minoranza che chiedeva il rinvio del punto per presunte irregolarità nell’applicazione dei regolamenti comunali. Alla maggioranza è stato poi contestato il non passaggio dell’argomento nell’apposita commissione dal momento che lo stesso era stato redatto già a dicembre dello scorso anno senza sottoporlo alla minoranza. In merito alla fretta nel convocare il consiglio 24 ore prima, il presidente Gregorio Dinoi ha giustificato la circostanza addossando responsabilità all’Agenzia regionale rifiuti che avrebbe inviato il documento soltanto il 27 aprile. Sempre Dinoi ha precisato che l’eventuale mancata approvazione del Piano economico finanziario entro il 30 aprile, non avrebbe comportato lo scioglimento anticipato del Consiglio, ma solo l’approvazione automatica del piano precedente.

Sempre le opposizioni hanno criticato la mancanza di una politica incentivante che premi la differenziazione dei rifiuti. E’ stato fatto notare che ad una crescita della differenziata che si attesta attualmente intorno al 70% della produzione di rifiuto, non corrisponde nessuna riduzione della tariffa che, anzi, continua ad aumentare. Il sindaco Pecoraro ha attribuito gli aumenti all’abbandono indiscriminato della spazzatura che comporta risorse aggiuntive per la raccolta e quindi una crescita dei costi finali che ricadono su tutti i cittadini.