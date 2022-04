L’Acquedotto pugliese chiede e la maggioranza approva

Con tredici voti a favore e dieci contrari (erano assenti due consiglieri di minoranza), la maggioranza del sindaco Gregorio Pecoraro ha approvato ieri la delibera che destina 60mila metri quadrati di terreno in contrada Marina che l’Acquedotto pugliese trasformerà in recapito finale del depuratore in costruzione in località Urmo-Specchiarica, anche queste marine manduriane. A niente sono valsi i tentativi della minoranza di rinviare la discussione per maggiori approfondimenti e nemmeno le proposte alternative sul tavolo, come quella di riutilizzo di un’altra opera irrigua in contrada Bagnalo, realizzata circa trent’anni fa e mai sfruttata, che avrebbe potuto accogliere gli stessi reflui salvando così la zona marina. I consiglieri di maggioranza che sono intervenuti e che avevano già preannunciato la volontà di approvare tutto, si sono presentati in aula con i discorsi già scritti giorni prima dimostrando così la loro non disponibilità ad ascoltare altre proposte.

Si chiude così il capitolo fatto di grandi proteste durate un decennio e affievolitesi nel tempo sino alla scarsissima presenza di persone che ieri hanno manifestato all’esterno del municipio mentre all’interno il governo Pecoraro seguiva indisturbato i suoi programmi.

Inutili anche gli annunciati rilievi di presunta illegittimità della delibera fatti emergere dai tre avvocati consiglieri di opposizione, Lorenzo Bullo, Domenico Sammarco e Dario Duggento ed anche quelli tecnici e politici dei due combattivi esponenti del gruppo Gea, Gregorio Perrucci e Agostino Capogrosso, inutile anche gli avvertimenti e i timori per l'ambiente di Breccia.

Nel servizio video realizzato da Marzia Baldari che pubblichiamo sui nostri social, il riassunto della giornata con le posizioni delle parti in causa ed anche con la dichiarazione del sindaco che preannuncia la costituzione di una commissione deputata al controllo sulla gestione del depuratore. Nell’editoriale “Riflettori su”, invece, il commento del direttore de La Voce di Manduria, Nazareno Dinoi.