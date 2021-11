Il sindaco sposta il Consiglio comunale (troppo rischioso) ma non gli altri appuntamenti

L’incontro con il prefetto annunciato dal sindaco per giustificare il rinvio del rischioso consiglio comunale che era previsto per oggi pomeriggio alle 16, non si è tenuto in presenza ma in video collegato dall’ufficio in municipio. E’ iniziato alle 16 circa ed è durato un’ora. Sarebbe bastato spostare di un’ora l’inizio del consiglio comunale per fare entrambe le cose o, ancor meglio, farsi sostituire dal suo vicesindaco la cui presenza in Consiglio non è necessaria.

Salutato il prefetto, il primo cittadino (vedi la foto) è stato presentissimo alla cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione di un corso di perfezionamento dei dipendenti comunali. Sempre oggi pomeriggio il primo cittadino ha onorato un altro appuntamento molto importante, quello della presentazione del libro del senatore Giovanni Battafarano (vedi foto).

Evidentemente Pecoraro ha volutamente spostato il rischioso consiglio comunale odierno ed ha preferito prendere tempo non avendo ancora la certezza di poter contare sui numeri che gli servono per andare avanti. Avendo perso, pe rora, i sei consiglieri del gruppo Gea, il sindaco in queste ore si dà da fare per recuperarne qualcuno dei dissidenti oltre a quelli che avrebbe già conquistato tra i consiglieri di opposizione (due se non tre da quella parte).