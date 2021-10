L'assemblea del Pd apre le porte per un centrosinistra unito

Giovedì sera si è tenuta la prima assemblea del Pd manduriano: la partecipazione è stata numerosa e tutti hanno sottolineato che il Pd dovrà svolgere un ruolo attivo e centrale nell'ambito della politica manduriana. Numerosi sono stati gli interventi. Il sub commissario incaricato di preparare il Congresso per l'elezione degli organi direttivi, Teodosio De Cillis, ha introdotto i lavori. Il consigliere Domenico Sammarco (presente anche l’altro consigliere dei Progressisti, (Gregorio Gentile), ha sottolineato il ruolo di opposizione costruttiva che si sta portando avanti. Emiliano Pacifico ha richiamato tutti all'unità e all'impegno quotidiano; Enzo Caprino ha sottolineato la necessità che nasca al più presto il gruppo consiliare del Partito democratico, chiaramente trasformando l’attuale gruppo Progressista.

L’ex presidente del Consiglio comunale, Gianni Vico, ha sbarrato il passo a Pecoraro affermando che mai potrà contare sui consiglieri di opposizione. Diversi sono stati gli interventi femminili. Erika Bascià ha moderato il dibattito, Rossella Moscogiuri, dirigente del Dipartimento farmaceutico della Asl di Taranto, ha spiegato la politica sanitaria del centrosinistra. Di argomenti sanitari ha parlato la psicologa Teresa Coppola. Maria Grazia Cascarano, ex consigliera comunale e provinciale Pd, ha portato il saluto dell'Assemblea nazionale del partito. Sabrina Lanzillotti ha messo l'accento sulla necessità che tutte le forze di sinistra si unifichino nei Dem, infine Anna Mariggiò ha portato all'assemblea il saluto dei Verdi di Manduria.

Nel corso del dibattito sono state vagliate diverse proposte per la città, in continuità con quanto prospettato nell’ultima campagna elettorale «e ciò perché – si legge in una nota del Pd -, l’idea di polis va nutrita e coltivata, specialmente dopo le competizioni elettorali, mettendo sempre al primo posto i valori morali e l’amore per il proprio paese».

Le forze coinvolte si sono trovate d’accordo sulla necessità, oltre che sull’opportunità, di continuare il percorso di convergenza delle forze di centrosinistra al fine di garantire un polo democratico e progressista realmente attento ai bisogni comuni.