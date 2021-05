Consiglio comunale: il sindaco dirà se si è vaccinato e come

È stato convocato per il 20 maggio il consiglio comunale di Manduria chiamato a discutere ed approvare 24 punti all’ordine del giorno metà dei quali riguardano i soliti debiti fuori bilancio.

Solo tre le delibere di proposta di governo, tutte relativi ad altrettanti regolamenti, quello per la disciplina degli impianti ed attività sportive attraverso la costituzione di una consulta, albo concessione e gestione; il regolamento per la gestione dei beni confiscati alla mafia e il regolamento per la toponomastica e la numerazione civica.

Il resto sono tutte interrogazioni e mozioni presentate dalla minoranza. Due rivesto una certa importanza perché riguardano temi di cocente attività. La prima, presentata dal gruppo Progressista, è relativa alla vicenda dei vaccini facili. Il capogruppo Domenico Sammarco chiederà al sindaco di chiarire la propria posizione e confermare o smentire l’indiscrezione secondo cui si sarebbe vaccinato il 27 febbraio scorso saltando la fila e dichiarando di far parte del settore scolastico.

La seconda interrogazione importante riguarderà invece il consigliere del Movimento 5 Stelle, Luigi Cascarano e la sua intercettazione finita nell’inchiesta antimafia “Impresa” (quella che ha portato poi allo scioglimento per mafia del comune di Manduria), mentre chiedeva appoggi elettorali per il suo candidato sindaco (erano le amministrative del 2013) ad un boss della sacra corona unita. Il consigliere comunale Mimmo Breccia che l’ha presentata, chiederà al sindaco di esprimersi sull’imbarazzante questione ed esprimere un suo giudizio in merito alla presenza nella maggioranza di un esponente politico con un passato così in ombra dal punto di vista morale. Questo punto è stato messo alla fine perché sarà discusso a porte chiuse quindi senza collegamento in diretta sulle piattaforme digitali.