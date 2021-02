Cattivi odori, l’assessora invita a segnalarli all’Arpa

L'assessore all'ambiente Ketty Perrone rende noto che in relazione alle molestie olfattive in città, sono in corso attività di indagine per la verifica delle cause delle emissioni odorigene.

Allo scopo di implementare i dati di rilevamento si invita la cittadinanza ad utilizzare il portale dell’Arpa Puglia istituito per la segnalazione di eventi odorigeni (L.R. 32/2018, art. 5 - co.2) compilando la scheda disponibile al seguente link: http://cloud.arpa.puglia.it/Odori/segnalazione-eventi-odorigeni utilizzando la procedura riportata nel sito. (Lo staff del sindaco)