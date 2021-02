Il "futuro verde" della Regionale 8

I Verdi di Manduria, recentemente approdati in Consiglio comunale con quattro consiglieri eletti nella lista di “Città Più”, hanno cambiato parere sulla Regionale 8. Da “ecomostro” e “colata di cemento e asfalto” di qualche tempo fa, l’opera che da Taranto attraverserà le zone costiere dei comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria e raggiungerà Avetrana costeggiando l'attuale provinciale "Tarantina", «non comporterà apprezzabili mutamenti dal punto di vista paesaggistico ambientale limitandosi ad interventi di sicurezza sul percorso già esistente». Questo grazie proprio ad alcune modifiche al progetto suggerite dal partito ambientalista.

La nuova linea dei Verdi, assolutamente più morbida rispetto al passato, è contenuta in un comunicato stampa firmato dalla commissaria cittadina del partito, Anna Mariggiò, che nel far sapere di non essere stata al corrente dell’iniziativa del sindaco, cofirmatario con altri suoi colleghi di una lettera in cui si sollecita il prefetto di Taranto a realizzare l’opera già finanziata con 198 milioni di euro, precisa quanto segue.