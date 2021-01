I "Noscini" si riuniscono a difesa del loro leader a rischio di incompatibilità

I “noscini” oggi pomeriggio si riuniranno attorno al loro leader, Mimmo Breccia, per sostenerlo e per difenderlo da quello che ritengono sia un attacco in corso alla sua persona. Attraverso un tam tam fatto girare sui social, i simpatizzanti di “Manduria Noscia” o comunque i sostenitori del consigliere Breccia, si sono dati appuntamento per oggi pomeriggio alle 15,30 sul piazzale antistante il nuovo municipio dove si terrà il Consiglio comunale nel corso del quale, all’ultimo punto, si dovrebbe discutere l’incompatibilità di Breccia dalla sua carica elettiva per via di alcune bollette tributarie evase in passato.

Un tentativo per liberarsi di uno scomodo avversario politico da parte della maggioranza, secondo i “noscini” che oggi pomeriggio, nel rispetto delle norme sul distanziamento, faranno sentire così la propria presenza silenziosa a difesa del loro leader.

Sulle cause di incompatibilità, intanto, il consigliere è sicuro di averle rimosse pagando il vecchio debito con le casse comunali, per estinguere il quale aveva già concordato un piano di rientro con l’Ente, comunicando l’avvenuto saldo alla segretaria generale e al presidente del Consiglio che a questo punto potrebbe chiedere il ritiro del punto all’ordine del giorno mettendolo ai voti.