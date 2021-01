Staffista del sindaco "assunzione ad personam", la denuncia dei progressisti

L’assunzione della staffista del sindaco Gregorio Pecoraro è illegittima perchè non ha garantito la pubblica selezione. A denunciarlo sono i due movimenti civici Manduria Migliore e lista Federcivica

del gruppo progressista in consiglio comunale di Manduria. La vicenda riguarda l’assunzione con contratto annuale nella pianta organizzazione del comune di una professionista di fiducia individuata dal primo cittadino. Una procedura «ad personam» e contro legge, secondo le liste di riferimento del consigliere Domenico Sammarco che ne chiedono quindi l’annullamento.

La stesa delibera di giunta con cui si approvava l’assunzione di una staffista di fiducia del sindaco, fanno notare i progressisti in un comunicato stampa, prevedeva che il sindaco individuasse la risorsa «sulla base di una procedura selettiva e valutativa dei curricula relativamente ai requisiti richiesti e in considerazione del carattere fiduciario del rapporto. Tuttavia – aggiunge la nota -, nel successivo decreto del sindaco di pochi giorni successivo alla delibera tale procedura selettiva non risultava essere stata svolta, con la conseguenza che l’incarico è stato assegnato direttamente e senza selezione».

Per i civici, insomma, il primo cittadino poteva scegliere una staffista di sua fiducia, ma solo dopo aver consultato una serie di candidature presentate a seguito di avviso pubblico. «Di fatto, se la possibilità di affidare l’incarico sul principio della fiducia è assodato – si legge nel comunicato - appare quantomeno poco consona ai principi pubblicistici la mancata pubblicazione della procedura selettiva e valutativa dei requisiti curriculari, prima di giungere direttamente al conferimento dell’incarico». Questi ed altri dubbi, come la reale necessità di assumere figure già presenti nell’organico comunale in un periodo di ristrettezze economiche per l’ente, «inficiano direttamente l’atto istitutivo del rapporto di lavoro – sottolineano i progressisti - rendendolo illegittimo e, di conseguenza, annullabile. Ma ciò che più preoccupa – si aggiunge - è moralmente e politicamente la modalità di operare del sindaco che in spregio a quanto deciso dalla sua stessa Giunta, non ha effettuato alcuna selezione e scelto “ad personam”, non fornendo opportunità uguali a tutta la cittadinanza».

La staffista in questione, Valeria Stano, è stata inquadrata nel profilo professionale “Istruttore amministrativo” e percepirà 15.680 euro lordi in un anno lavorando 18 ore settimanali.