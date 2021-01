Il giallo della presunta incompatibilità di Breccia sarà svelata in diretta Facebook

La presunta incompatibilità del consigliere comunale Mimmo Breccia sarà discussa nel prossimo consiglio comunale di giovedì prossimo e per volontà dell’interessato che rinuncerà al diritto di riservatezza che gli era stato concesso, la discussione sarà trasmessa in diretta Facebook (anche sui nostri canali social). «Tutti dovranno sapere e sapranno», fa sapere Breccia che a quanto pare avrebbe già risolto quello che, secondo il presidente del Consiglio, sindaco e i funzionari del comune, lo rendeva incompatibile con la carica di consigliere.

La vicenda già nota riguarda alcuni tributi che Breccia non avrebbe pagato e che per rimuovere i motivi di incompatibilità aveva concordato un piano di rientro con l’ente che gli permetteva di rateizzare il debito. Sicuro di essere a posto, Breccia ha poi scoperto dalla lettera di convocazione del Consiglio comunale che c’era un punto all’ordine del giorno relativo alla sua incompatibilità per morosità con il comune. Chiedendo chiarimenti, il consigliere ha scoperto che la normativa non permette la rateizzazione che gli stessi funzionari del comune gli avevano concesso e che lui stava pagando regolarmente, e che il debito doveva essere saldato in un’unica soluzione. Cosa che Breccia avrebbe fatto ieri sollevando ogni impedimento. Ci sarebbero dei retroscena, però, che scopriremo giovedì.

«Racconterò tutto in consiglio comunale e tutti dovranno ascoltare», dichiara ancora Breccia che su Facebook continua a lanciare accuse a chi lo vorrebbe fuori

Su Facebook è lo stesso Breccia a dare qualche spiegazione del giallo facendo intendere manovre oscure di qualcuno che lo vorrebbe tenere lontano dalla politica. «Questa amministrazione – scrive - si accanisce con malvagità e meschinità contro di me per una "questione morale", ma tollera un assessore avvocato che dichiara 500 euro all'anno ed un assessore imprenditore nel settore del vino con più punti vendita che dichiara 5.000 all'anno! Per non parlare degli acquisti fatti con soldi pubblici presso attività di proprietà di un loro candidato e sostenitore».