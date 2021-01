Breccia, una "priorità" per l’amministrazione comunale

All’ultimo punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale che si terrà il 28 gennaio alle ore 15, il presidente Gregorio Dinoi ha inserito l’argomento dell’incompatibilità di un consigliere comunale. Nell’avviso di comunicazione non viene indicato il nome del presunto incompatibile a ricoprire la carica, ma è più che certo che si tratti di Mimmo Breccia. Una posizione già discussa e dibattuta all’inizio di questa sindacatura che a quanto pare è rimasta tra le priorità dell’amministrazione del sindaco Pecoraro.

Come si è già detto, si tratta di una scopertura degli obblighi tributari locali che Breccia non ha mai nascosto, parlandone anche nei comizi della campagna elettorale. Scoperture che sarebbero poi state sanate con un piano di rientro concordato con i responsabili dell’ufficio tributi che hanno definito con Breccia la rateizzazione di quanto dovuto. «Piano che sto rispettando e regolarmente pagando per cui non capisco proprio dove vogliono andare a parare», fa sapere Breccia che un’idea ce l’ha sullo strano caso e la scrive sulla frequentatissima bacheca della pagina Facebook del suo movimento “Manduria Noscia”.

«Il problema per questa amministrazione – scrive -, continua ad essere il consigliere Breccia! La questione morale per questi signori e del presidente del Consiglio – continua nel commento – è il sottoscritto. Ora comincio ad arrabbiarmi», conclude il leader di Manduria Noscia che non sa spiegarsi altro. «Domani (oggi per chi legge, Ndr), andrò in segreteria per scoprire cosa si nasconde sotto questa ennesima provocazione».