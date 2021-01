Proroga concessioni balneari, Breccia interroga il sindaco

Il consigliere comunale Mimmo Breccia ha presentato una interrogazione al sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, per chiedere le ragioni che hanno spinto la giunta a rinnovare in blocco, per la durata di trent’anni, le concessioni demaniali lungo la costa.

Il leader del movimento “Manduria Noscia”, chiede perché non si è aspettato l’esito del piano delle spiagge già redatto e in fase di valutazioni ambientali. Breccia fa notare inoltre che la proroga è stata concessa in blocco anche a favore di titolari di concessioni da sempre inattive.

«Per quale motivo – chiede infine Breccia -, l’amministrazione tutta non inizia già da ora a predisporre un piano per la gestione della litoranea in estate, ivi compreso il protocollo di affidamento di tratti di spiaggia a favore di attività recettive ed eventuali Associazioni per le inevitabili misure di sicurezza anti covid da adottare, evitando così di trovarsi di fronte alla solita improvvisazione a stagione già avviata, così come sempre accaduto in passato?».