Scende a venti anni la pena per il triplice omicidio di Sava

Nuovo colpo di scena nella tristissima vicenda del triplice omicidio di Sava commesso dall’ex carabiniere Luigi Raffaele Pesare che tre anni fa, con la pistola d’ordinanza, ha freddato suo padre, la sorella e il cognato. Condannato in primo grado a trent’anni di carcere, l’omicida ha ottenuto dieci anni di sconto della pena. La decisione è stata presa ieri dai giudici della Corte di assise d’appello del tribunale di Lecce, distaccamento di Taranto, che hanno riformato la sentenza del giudice delle indagini preliminari emessa il 19 luglio del 2019. La pubblica accusa rappresentata dal procuratore generale, Giuseppe Gerardo Lupo, aveva chiesto l’ergastolo e l’isolamento diurno dell’imputato. La sentenza di primo grado era stata appellata dal pubblico ministero e dall’imputato difeso dall’avvocato Lorenzo Bullo che ha ottenuto per il suo assistito la rideterminazione della pena a venti anni di detenzione. La presidente della Corte d’assiste dell’appello, Giovanna Scisciolo, ha tenuto conto delle già concesse circostanze attenuanti generiche rideterminando la pena come chiesto dalla difesa che già in sede di udienza preliminare rivendicava il calcolo della condanna partendo da trent’anni di pena prevista e non dall’ergastolo, meno la riduzione del rito alternativo. La parte civile aveva sollecitato il piemme a ricorrere per Cassazione, procedimento questo che sulla scorta della recente riforma è stato convertito in appello. La presidente Scisciolo che ha firmato il dispositivo di sentenza ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

In aula ieri era presente l’imputato che è apparso molto provato e con frequenti crisi di pianto. L’ex carabiniere che si trova rinchiuso nel carcere di Matera, salvo cambiamenti dovuti a ricorsi per Cassazione (potranno farlo sia la procura che l’imputato), tra sette anni potrebbe già chiedere la semilibertà. L’avvocato Bullo aveva sempre invocato per il suo assistito il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e una clemenza sulla pena per una presunta provocazione che aveva portato quell’esito drammatico. La risposta insana quale esplosione di una ostilità controllata per troppo tempo, era la tesi della difesa, che aveva portato uno stato di frustrazione che sarebbe esplosa a seguito di una colluttazione tra l’omicida e i suoi parenti. Tesi, questa, sempre contestata dagli avvocati della parte lesa, gli avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi i quali hanno sempre chiesto l'applicazione del massimo della pena per un omicidio ritenuto lucido ed efferato spinto da risibili interessi per la spartizione dell’eredità tra fratello e sorella.

Si chiude così con l’amaro in bocca per i familiari delle vittime e la soddisfazione della difesa di Pesare, la seconda tappa del processo nato da uno dei delitti più sanguinari accaduti nella provincia di Taranto. Era il 18 novembre del 2017 quando l’ex appuntato in forza al nucleo operativo di Manduria si presentò nella casa paterna a Sava uccidendo il padre Damiano di 85 anni, la sorella Maria Pasana di 50 anni e il cognato Salvatore Bisci di 69 anni. Subito dopo il triplice omicidio, Pesare puntò la pistola contro sé stesso esplodendo un colpo sotto il mento che lo ferì gravemente. L’unico a salvarsi di quella famiglia è stato il figlio undicenne della coppia che quel giorno si trovava a scuola.

