​“La casa è mia, no è mia”, padre e figlio in tribunale

Un curioso caso della proprietà di un appartamento rivendicata tra padre e figlio, è finita in tribunale sino al terzo grado di giudizio scomodando addirittura la sezione riunita della suprema Corte. Il prologo è questo. Diversi anni fa un imprenditore di Manduria, C.C., acquistò un appartamento che per motivi fiscali intestò al figlio allora giovane universitario. Con gli anni tra i due i rapporti si sono rovinati così l’anziano padre quando ha cercato di prendere possesso dell’immobile (forse per venderselo), si è trovato di fronte il rifiuto del figlio che, facendo parlare le carte, ha rivendicato la proprietà della casa sul cui valore immobiliare, tra l’altro, aveva regolarmente pagato le tasse.



Reso impossibile ogni accordo, il genitore si è così rivolto ad un avvocato iniziando un lungo processo civile durato 18 anni. Nel 2012 il figlio che nel frattempo si era laureato, è stato chiamato in giudizio dal padre che chiedeva al giudice la restituzione di quello che riteneva di sua proprietà avendo pagato tutte le rate del mutuo. Il figlio, da parte sua, si era opposto chiedendo il rigetto della richiesta e, in subordine, il riconoscimento di trentamila euro a titolo di spese sostenute per il pagamento delle imposte.

Nel corso delle cause, di primo e secondo grado che avevano sempre dato ragione all’anziano padre, il figlio in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso che l'acquisto era strumentale al proseguimento dell'attività di impresa condotta dal padre, il quale aveva pagato le rate del mutuo ipotecario, prima con i proventi dell'azienda e successivamente con i canoni di locazione percepiti.

I giudici di primo, secondo e terzo grado alla fine hanno stabilito che la proprietà doveva passare a chi l’aveva effettivamente pagata e che il figlio non poteva accampare nessun diritto anche in assenza di accordi scritti che dimostrassero l’origine dell’acquisto e del pagamento. «La prova dell'accordo restitutorio – scrivono - è stato risolto nel senso che non fosse necessario un accordo scritto, sulla falsariga della prova nell'accordo simulatorio, ma un accordo verbale».