Presunto rapinatore della farmacia trova lavoro e torna libero

Ha trovato un posto di lavoro fisso e in più ha riconquistato la libertà. Una nuova opportunità di vita si è presentata per un ventiseienne manduriano accusato, con altri tre complici, di aver compiuto una rapina a mano armata, lo scorso 9 gennaio, ai danni di una farmacia di Manduria. Il giovane che per questo era stato sottoposto agli arresti domiciliari, ha ottenuto la revoca della misura cautelare che gli permetterà di recarsi nell’azienda agricola con sede nel comune di Sava e terreni anche a Manduria. A preoccuparsi di entrambe le cose, è stato il suo avvocato difensore, il penalista Cosimo Parco del foro di Taranto il quale ha presentato un’istanza al giudice Benedetto Ruberto che l’ha accolta. Fortuna ha voluto che un noto imprenditore agricolo abbia palesato all’avvocato Parco la necessità di manodopera da inserire stabilmente nella sua azienda. Il legale avrebbe così preso in parola l’amico imprenditore prospettandogli la possibilità di assumere uno dei suoi assistiti. La scelta è quindi caduta sul presunto rapinatore che ha accettato di buon grado l’inaspettata opportunità che oltre alla libertà ritrovata gli consentirà il sostegno della sua famiglia (è sposato e padre di due bambini). In ragione di questo, il giudice Ruberto ha sostituito all’indagato la misura restrittiva con l’obbligo di dimora nella provincia di Taranto e di non circolazione dalle 22 alle 4 del mattino.



Resta ancora da vedere l’esito delle indagini. Il neo assunto, infatti, è sempre indagato per rapina a mano armata in concorso con altri tre. Il 9 gennaio, di pomeriggio, quattro banditi con il volto coperto da passamontagna e armati di coltello fecero irruzione nella farmacia Luparelli facendosi consegnare il contenuto della cassa pari a 650 euro. Subito dopo si allontanarono a piedi ma la fuga durò poco perché tre di loro furono intercettati e bloccati dai carabinieri della compagnia di Manduria. Il quarto fu individuato e arrestato successivamente.

Nazareno Dinoi