Processo Scazzi sui depistaggi, confermati 5 anni per Ivano Russo

Pena confermata a cinque anni di reclusione per Ivano Russo e quattro anni per Michele Misseri. Si è concluso con una sola assoluzione e undici condanne che ricalcano quasi tutte la richiesta della pubblica accusa, il processo sui depistaggi e i silenzi sull’uccisione di Sarah Scazzi, la quindicenne di Avetrana uccisa il 26 agosto del 2010 dalla cugina Sabrina e Misseri e dalla zia Cosima Serrano, entrambe per questo condannate all’ergastolo.

Trentasei anni e 8 mesi in tutto sono stati inflitti ai dodici imputati che dovevano rispondere a vario titolo di falsa testimonianza davanti alla Corte d’assise e false dichiarazioni al pubblico ministero nel corso delle indagini sulla scomparsa e poi sull’uccisione della ragazzina condotte dal pubblico ministero Mariano Buccoliero (pubblica accusa in questo processo) e dall’allora sostituto procuratore Pietro Argentino.