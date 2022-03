Accusato di aver rubato l’auto sotto gli occhi del proprietario: assolto, non era lui

Otto anni per dimostrare la sua innocenza. Tanto ha dovuto attendere un manduriano, S.R. di 43 anni, assolto per non aver commesso il fatto. Nel 2014 l’uomo era stato denunciato con l’accusa di furto di un’automobile avvenuto sotto gli occhi del proprietario dell’auto, una Fiat Panda, che subito dopo si era recato in polizia per denunciare l’accaduto. Dopo numerose udienze, il giudice della prima sezione penale del Tribunale di Taranto, Anna Lucia Zaurita, lo ha assolto con la formula piena. L’uomo difeso dall’avvocato Lorenzo Bullo aveva sempre dichiarato la propria innocenza dicendosi vittima di uno scambio di persona.

A dicembre del 2014, l’automobilista parte lesa aveva assistito da lontano al furto della sua Panda e si era recato agli uffici del commissariato di polizia di Stato di Manduria per denunciare i fatti. In quella occasione gli agenti gli sottoposero delle foto di pregiudicati e uno di loro fu riconosciuto dal denunciante. Partirono così le indagini e il presunto ladro d’auto fu denunciato a piede libero e indagato dal pubblico ministero Enrico Bruschi che chiese ed ottenne il rinvio a giudizio.

Nel corso del dibattimento, la difesa ha eccepito delle irregolarità sulle modalità del riconoscimento fotografico dell’imputato. Il proprietario dell’auto, inoltre, nel corso delle deposizioni in aula, aveva dichiarato di aver fatto notare alla polizia la somiglianza dell’uomo raffigurato nella foto mostratagli al momento della denuncia e non la certezza che si trattasse dell'imputato. La giudice ha così accolto le eccezioni difensive assolvendolo con la formula più ampia di innocenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione.

Nazareno Dinoi