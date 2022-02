Bulletto da cuore tenero assolto da tutti i reati

Aveva rotto la porta dello studio della direttrice del centro di recupero perché gli rifiutavano un pennello per dipingere e poi si era allontanato per andare a trovare sua madre a Manduria della quale sentiva la mancanza. Erano queste le colpe per le quali un sedicenne manduriano rischiava di vedersi annullare il periodo di messa alla prova che il Tribunale dei minorenni gli aveva concesso per cancellare i reati di cui era accusato (aveva aggredito un suo coetaneo). Alla fine del processo che si è tenuto nel Tribunale per i minorenni di Lecce, il bulletto dal cuore tenero e dall’estro artistico, difeso dall'avvocato Daniele Capogrosso, è stato assolto dalle accuse meritandosi così la piena libertà.

Ad agosto dello scorso anno, il sedicenne era fuggito da una comunità della provincia di lecce per andare a trovare sua madre che non vedeva da tanto tempo. Dopo un breve periodo era tornato da solo nel centro accompagnato dalla madre scusandosi con gli educatori ai quali aveva spiegato il motivo della fuga. Questo però, assieme al danneggiamento della porta dell’ufficio della direttrice, lo metteva comunque nei guai con un processo il cui esito avrebbe potuto rovinarlo.

Fortunatamente la relazione degli educatori chiamati dal giudice a testimoniare, hanno confermato le sue crisi nostalgiche per la madre alla quale è attaccatissimo.

Difeso dall’avvocato Capogrosso, il minore ha ottenuto così l’estinzione di tutti i reati ed è potuto tornare a casa da sua madre. Nel frattempo durante il periodo di messa alla prova ha continuato a studiare ed ha frequentato un corso di perfezionamento per parrucchiere alla scuola “Beauty Queen Accademy” di Lecce.