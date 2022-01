Dopo quattro anni di accuse e trasferimenti, poliziotto manduriano assolto dalla corruzione

Dopo quattro anni di accuse e di trasferimenti, poliziotto manduriano assolto dall’accusa di corruzione

E’ stato assolto per non aver commesso il fatto il manduriano Piero Dimonopoli, agente della polizia stradale che a gennaio del 2018 fu coinvolto nello scandalo delle presunte corruzioni nella Polstrada di Taranto per il quale sei suoi colleghi furono arrestati ed altri undici indagati a piede libero. Dimonopoli che rispondeva in concorso con uno degli imputati, è stato l’unico, per ora, ad avere ottenuto l’assoluzione. A difenderlo è stata l’avvocatessa Maria Lodeserto di Martina Franca che aveva chiesto il rito abbreviato concesso dal gup Pompeo Carriere che ieri ha firmato il dispositivo di assoluzione. Nella stessa camera di consiglio di ieri il gup ha invece rinviato a giudizio tutti gli altri imputati fissando l’udienza al prossimo 12 settembre.

Le indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile e della sezione di Polizia giudiziaria della Stradale di Taranto e coordinate dal procuratore aggiunto della Procura ionica, Maurizio Carbone, hanno riguardato verbali che non sarebbero stati elevati in cambio di danaro. Per questo i poliziotti componenti di diversi equipaggi della Polstrada, finirono sotto accusa per più ipotesi di induzione indebita a dare e o promettere utilità, in relazione a fatti accaduti tra luglio ed ottobre 2016. Sempre secondo l’accusa, durante i controlli alla circolazione stradale, avrebbero indotto diversi camionisti a consegnare loro somme di denaro non dovute, omettendo così di elevare verbali per violazioni al Codice della Strada.

Il manduriano Dimonopoli per quelle accuse dalle quali è stato assolto con la formula piena, fu trasferito a Cosenza dove tuttora assicura il servizio con pesanti disagi e costi.