Agli avvocati manduriani il delicato caso del calciatore allontanato per il suo cognome scomodo

"Saranno i due avvocati manduriani, Manolo Gennari e Giulio Destratis, ad occuparsi del delicato caso che ha interessato la stampa nazionale. Si tratta di una vicenda giudiziaria che vede imputati il Presidente ed il responsabile del settore giovanile del Cosenza Calcio, squadra militante in serie B, ove il calciatore Santapaola Pietro Junior militava prima di essere allontanato dalla società per il suo scomodo cognome."

Il giovane atleta, ora all’Acireale, è pronipote del boss siciliano Nitto Santapaola e recentemente anche suo padre è stato attinto da una condanna in primo grado per reati di mafia per fatti risalenti a diversi anni fa.

La vicenda sportiva che ha assunto contorni penali, vede coinvolti anche il presidente della società calabrese ed il responsabile del settore giovanile. Del caso di Pietro Santapaola si è occupata anche la trasmissione televisiva Le Iene con un lungo servizio andato in onda sulle reti Mediaset. Il lavoro del collegio difensivo affidato ai due avvocati manduriani inizia domani con l’udienza preliminare che si terrà nel Tribunale penale di Cosenza.