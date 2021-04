Giovane calciatore manduriano a processo per ricettazione: assoluzione per reato depenalizzato

L’occasione di militare in una squadra di serie B avrebbe potuto trasformarsi in una condanna penale a causa di un’imprudenza commessa da un giovane calciatore manduriano che era accusato di ricettazione. Fortunatamente per lui il Tribunale dei minorenni di Taranto lo ha assolto. I fatti sono avvenuti nel 2018 quando in una stazione di servizio della Basilicata fu rubato un borsello contenente il telefonato. Il proprietario presentò regolare denuncia e dopo qualche giorno, grazie al tracciamento della matrice del telefono, i carabinieri riuscirono a rintracciarlo a Manduria. Convocato in caserma il possessore del telefono, il giovane calciatore fu così indagato per ricettazione perché accusato di avere acquistato lo smartphone rubato.

Il giovane, accompagnato dai genitori e con l’assistenza dell’avvocato Cosimo Parco di Manduria, ha sempre sostenuto di aver trovato il telefono per terra in una stazione di servizio dove era stato di passaggio con i genitori di ritorno da un provino in una importante squadra di calcio che militava in serie B. Contro il volere dei suoi genitori, l’imprudente minorenne trattenne l’apparecchio che era privo di scheda Sim e non era funzionante. Riuscito in seguito a riaccenderlo, il ragazzo cominciò ad usarlo sino a quando non fu intercettato e individuato.

Finito così sotto processo nel corso del quale la pubblica accusa aveva chiesto dieci mesi di reclusione, per il promettente atleta è giunta l’assoluzione. L’avvocato Parco ha convinto i giudici sull’attendibilità del racconto dell’imputato ottenendo l’assoluzione riqualificando l’imputazione di ricettazione in “appropriazione di cose smarrite”, reato depenalizzato.