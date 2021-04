Manduriano arrestato con 31 chili di marijuana, da ieri ai domiciliari

Ha lasciato il carcere per i domiciliari il 32enne manduriano, Lorenzo Cosma, arrestato agli inizi dello scorso marzo con la sua fidanzata, anche lei di Manduria, mentre trasportavano un carico di 31 chili di marijuana. Difeso dall’avvocato Franz Pesare che ha ottenuto per il suo assistito l’alleggerimento della misura, Cosma ha potuto così lasciare il penitenziario di Lecce dove era stato rinchiuso con la pesante accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

In sede di interrogatorio di garanzia aveva scagionato la fidanzata dicendo che era all’oscuro di tutto e che era stato lui, non avendo la patente di guida, a pregarla di mettersi alla guida del furgone utilizzato per il trasporto della droga. La donna, a quanto pare, era effettivamente all’oscuro di tutto mentre il trentaduenne avrebbe raccontato ai militari della Guardia di Finanza che lo avevano fermato, di essere a sua volta convinto che il carico che gli avevano commissionato era composto di sigarette di contrabbando e non di sostanza stupefacente.

Agli inquirenti avrebbe poi detto di conoscere il luogo della consegna che sarebbe dovuta avvenire a favore di un’autovettura che avrebbe dovuto intercettare e raggiungere sulla superstrada per il trasbordo della merce.