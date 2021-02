Assolto dopo 7 anni dall’accusa di rapina

L’avere accompagnato il fratello che doveva rivendicare un torto subito, sono costati sette anni di processo e una condanna a tre anni di reclusione, l’interdizione dai pubblici uffici e il pagamento delle spese di giustizia. Il calvario per il manduriano Antonio F. di 47, accusato di rapina per il possesso di una autovettura, è finito l’altro ieri con l’assoluzione da parte della Corte d’Appello del tribunale di Taranto per non aver commesso il fatto. Il suo avvocato di fiducia, Cosimo Micera, ha ribaltato la sentenza di primo grado facendo emergere delle profonde incongruenze della presunta vittima che in sede di interrogatorio si è contraddetto in più parti convincendo i giudici dell’appello ad emettere l’assoluzione con la formula piena dell’imputato.

La vicenda che risale al 2013 e nella quale era coinvolta una concessionaria auto usate della provincia di Brindisi, era iniziata con l’acquisto di un’autovettura dalla Germania. Ad acquistarla, su incarico della concessionaria, era stato il fratello dell’imputato il quale, prevedendo un suo profitto, aveva pagato l’autovettura con il suo denaro intestandosi il bene. Tornato in Italia aveva consegnato l’auto alla concessionaria in attesa di ricevere la provvigione. A quanto pare il rivenditore avrebbe consegnato la macchina al cliente facendosi pagare il prezzo pattuito.

Dopo inutili tentativi di riavere il maltolto, l’intermediario, intenzionato a riappropriarsi dell’autovettura a lui intestata, si sarebbe fatto accompagnare dal fratello Antonio a casa di chi si era impossessato della macchina. Dopo una discussione, evidentemente con toni accesi, l’intestatario dell’autovettura è rientrato in possesso della macchina che aveva pagato al rivenditore tedesco. Dopo qualche ora, la presunta parte lesa si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria lamentando contusioni e denunciando di essere stato aggredito dai due fratelli.

Evidentemente, almeno per quanto riguarda il 47enne difeso da Micera, le cose sarebbero andate diversamente. Antonio F., infatti, ha sempre dichiarato di essersi mantenuto a distanza dalla discussione e di non aver mai partecipato all’aggressione così come sosteneva la vittima.