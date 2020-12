«Cinque bare in attesa per mancanza di posti»

«Purtroppo martedì sera è venuto a mancare mio nonno e da lì sono iniziati giorni di dolore non solo per la perdita che ci ha colpito ma anche per tutto quello che è successo dopo».

Inizia così la lettera che una manduriana ha pubblicato sui social denunciando una condizione assurda verificatasi nel cimitero di Manduria documentata da foto che hanno fatto il giro del web.

«La camera ardente era piccolissima – scrive -, oltre a mio nonno erano presenti altre quattro persone di cui una per mancanza di spazio era stata "appoggiata" all'interno di una cella frigorifera rotta e un'altra persona era un morto Covid che non doveva trovarsi lì, ma ovviamente neanche su questa cosa si sono attenuti alle regole».

L’episodio risale alla scorsa settimana. Era accaduto che per la sospensione dal lavoro di un addetto della società che gestisce per conto del comune il servizio di guardiania e tumulazioni, si è determinato un ritardo nelle estumulazioni e di conseguenza mancata disponibilità di fosse nei campi a terra. La protesta dei familiari dei defunti in attesa che hanno sollecitato gli uffici comunali, ha fatto poi sbloccare l’incresciosa situazione che potrebbe ripetere.

Inutile ricordare l’anomalia del camposanto manduriano tra i pochissimi comuni, se non l’unico, a non avere, da decenni, la disponibilità di loculi a pozzo o colombaie. Condizione questa che favorisce un odioso mercato nero dei posti nelle cappelle e situazioni come quelle denunciate su Facebook con tanto di foto.

A lamentarsi pubblicamente di queste immagini e del racconto della manduriana è stato il movimento politico «Azione Messapica» che sempre sul social network ha pubblicato un duro commento. «Quando non si riesce a dare il giusto rispetto nemmeno ai defunti – si legge - occorre che qualcuno dia delle scuse (attuali e/o passati amministratori); è necessario - prosegue lo scritto -, che qualcuno (attuali amministratori) provveda urgentemente perché una cosa del genere non succeda mai più!».