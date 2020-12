Giovane avvocatessa perde la vita in un incidente stradale

Una giornata da dimenticare quella di ieri. Dopo la tragedia di Uggiano con la quindicenne morta, pare, per un attacco cardiaco, ieri sera intorno alle 18 un’altra giovane donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada che da Uggiano Montefusco porta a Sava.

Si chiama Giulia De Santis aveva 27 anni ed era una praticante avvocato presso uno studio legale di Manduria.

Era alla guida di una Ford Ka quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto a secco capottandosi. Soccorsa dal 118 la ventisettenne che era in gravissime condizioni è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata dove è giunta priva di vita.

Sul luogo dell’incidente prima che arrivassero i soccorsi si è fermato il padre della vittima che era di passaggio. Di professione medico, quando ha visto l’auto capottata si è avvicinato al gruppo di persone presenti probabilmente per dare il suo aiuto facendo cosí la terribile scoperta.

Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco e i vigili urbani del distaccamento di Manduria.

Ecco il tenero messaggio che il padre, Fernando De Santis, ha lasciato sul suo profilo social: "Il Signore ha chiamato a sé un'anima gentile, ha colto un fiore dalla terra e lo ha portato al cospetto di Dio. Voglio ricordare Giulia sempre sorridente, a quest'ora già contempla la grandezza dell'Altissimo".