Blackout e corrente che va e viene in diversi quartieri periferici di Manduria

Alcuni quartieri periferici di Manduria sono senza energia elettrica da ieri sera alle 21. Il disservizio maggiore si registra in contrada Mazzara dove insistono decine di abitazioni civili ma anche sulla via per Oria.Altra zona colpita è quella sulla via per San Cosimo alla Macchia (Cittu Cittu) dove ieri sera la corrente è mancata per diverse ore.

L’animalista manduriano Walter Tarantino che in zona Mazzara possiede il domicilio dove accudisce i suoi cani, ha più volte interpellato l’agenzia elettrica dalla quale avrebbe sempre ricevuto la risposta che stanno provvedendo.