Ordinanza del sindaco: stop ai distributori automatici h24, niente per il mercato settimanale

Fino al 15 gennaio prossimo “tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale di Manduria rimarranno chiusi dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno seguente, fatta eccezione per i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli H24 presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie”. E’ questa l’unico provvedimento “in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” contenuto nell’ordinanza emessa oggi dal sindaco Gregorio Pecoraro che chiudendo soltanto i distributori di bevande h24 (nessuna prescrizione, invece, sul mercato settimanale) intende rispondere al problema dei contagi da Covid a Manduria, dove solo negli ultimi 9 giorni la curva ha seguito ancora una parabola ascendente passando, come si può vedere dal grafico allegato, dai 122 positivi dello scorso 21 novembre ai 172 di ieri 4 dicembre.

Dati ancora peggiori se invece si tiene presente l‘intera provincia di Taranto dove in un solo giorno i nuovi positivi al coronavirus sono quasi raddoppiati, passando da 135 a 255 dal 4 al 5 dicembre. Nell’intera regione Puglia, inoltre, nella sola giornata di oggi 5 dicembre si è segnato un poco invidiabile record di contagi (1.884, più di Lazio e Campania). Numeri che stanno facendo parlare tutta Italia di un “paradosso Puglia”: a dispetto di questi numeri, infatti, da domani la regione passerà da zona arancione a gialla, dando via libera agli spostamenti liberi e senza autocertificazione tra comuni e facendo riaprire, per esempio, bar e ristoranti per le consumazioni anche al loro interno fino alle ore 18. Inutili gli appelli del presidente dei medici italiani, Filippo Anelli, che chiedeva addirittura la zona rossa per la regione governata da Michele Emiliano.

Una situazione manduriana, quindi, inserita in un contesto provinciale e regionale che a prescindere dalle scelte cromatiche del Ministero della Salute, non lascia presagire nulla di buono all’orizzonte: solo ieri l’indice di contagio in base ai tamponi effettuati a livello nazionale era l’11,3%: rapportando questo dato alla popolazione manduriana e calcolandone la media, se venisse eseguito il tampone ad ognuno dei 30.757 manduriani, ci sarebbero ben 3.475 risultati positivi. E’ solo una media in base a dei dati nazionali che necessariamente sono soggetti a variazioni in base ai territori di riferimento, ma sono numeri talmente allarmanti che dovrebbero far capire quanto questa sia una situazione da tenere sotto la massima attenzione.

Gabrio Distratis