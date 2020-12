Piastre di ferro ancorate con il trapano sul lastricato della piazza, la denuncia di Breccia

Chi si sognerebbe mai di trapanare un lastricato di marmo della sua casa per ancorare con i tasselli delle piastre di ferro di una struttura provvisoria? Ci ha pensato l’amministrazione comunale di Manduria che ha permesso il montaggio degli arredi natalizi (Tunnel? Capanna?) proprio sulla centralissima Piazza Garibaldi. «Uno scempio di cui qualcuno spero dovrà rispondere», per il consigliere comunale Mimmo Breccia intenzionato a denunciare l’azzardo alla Soprintendenza ai beni archeologici e monumentali competente.

L’esponente di minoranza fa notare la pericolosità dell’intervento che, dice, «pregiudicherà irrimediabilmente la futura tenuta della pavimentazione della piazza già precaria di suo grazie alla cattiva qualità del materiale laterizio con cui, bontà delle precedenti amministrazioni, é stata realizzata e a niente servirà l'aver inserito i tasselli nelle linee di unione tra un mattone e l'altro per nascondere le ferite che comunque ci sono».

Non solo. Breccia, poi, di professione fabbro, ricorda gli effetti che le grandi piastre di metallo lasceranno sui marmi una volta che saranno rimossi. «Quegli obbrobri – spiega - resteranno lì per tutto il periodo delle feste di Natale e capodanno e vi lascio immaginare l’effetto della ruggine che resterà nel punto dove le staffe sono state così “delicatamente” ancorate prive tra l’altro di qualsiasi materiale di isolamento che avrebbe quantomeno ridotto il danno».

Breccia se la prende infine con i tecnici e con l’assessore ai lavori pubblici i quali avrebbero permesso questo. «Dovrebbero vergognarsi – dice – e dare subito disposizioni per rimuovere quelle piastre e trovare un sistema diverso di montaggio».

Si ricorda che proprio per la delicatezza dell'opera, sulla piazza è vietato il transito di autoveicoli e addirittura l'uso di skateboard. Misure di tutela per la verità più volte infrante in passato sino all'allestimento, qualche anno fa, di una pista di ghiaccio che ha lasciato segni sul mosaico centrale che raffigura lo stemma cittadino.