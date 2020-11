Covid, è caos nei tracciamenti con incongruenze sui numeri e assenza di documentazione

L’enorme mole di lavoro prodotto dall’aumento esponenziale dei contagi anche a Manduria sta facendo saltare il sistema di tracciamento e comunicazione dei dati da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl.

Alcuni casi segnalati riferiscono lo smarrimento dei risultati dei tamponi eseguiti dai cittadini che ne reclamano l’esito. In altri casi, anche questi riferiti da più parti, la negatività dei tamponi viene comunicata telefonicamente senza la possibilità di certificazione che viene invece pretesa dagli interessati precedentemente in quarantena preoccupati di incorrere in possibili sanzioni.

Un problema molto sentito soprattutto tra i dipendenti la cui attestazione di negatività è necessaria per il rientro in servizio.

Altro motivo di confusione dei tracciamenti reali lo si evince invece dai numeri sui contagi e isolamento fiduciario ufficiali. Gli ultimi aggiornamenti per Manduria, ad esempio, documentano 142 positivi e solo 47 in isolamento. Un numero quest’ultimo assolutamente incongruente e insufficiente che non considera nemmeno un convivente per ogni positivo al Covid.