Contagi impazziti a Manduria senza nessuna misura di contenimento

Negli ultimi 10 giorni i contagi da Covid-19 a Manduria sono quadriplicati. Sono questi i dati allarmanti ed estremamente preoccupanti che vengono fuori dalla nostra inchiesta sulla curva del contagio nel territorio manduriano.

Come mostra il grafico allegato, partendo dal 2 novembre scorso quando i casi accertati di contagiati dal coronavirus erano 22, appare chiaro come la curva dei contagi negli ultimi 10 giorni sia stata sempre in rapida ed esponenziale salita, arrivando ai dati di oggi, 13 novembre, che parlano di 74 nuovi contagiati.

Numeri quattro volte superiori a quelli di 10 giorni fa, quindi, che sono più o meno in linea con quanto sta accadendo nei territori limitrofi all’area manduriana e che dimostrano senza possibilità di smentita come le misure di contenimenti e di restrizioni sociali fin qui adottate non stiano dando i risultati sperati.

Se in altre realtà vicine pare siamo già corsi ai ripari, varando ordinanze comunali più restrittive rispetto alle regole attuali, ultimo in ordine di tempo il comune di Taranto che, con apposita ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci ha deciso da oggi una stretta più dura sugli orari degli esercizi commerciali (tutti chiusi dalle 18 alle 5 del mattino, esclusi i negozi di generi alimentari, le tabaccherie, i distributori di carburante, le farmacie e le parafarmacie; nello stesso orario sono sospese tutte le attività professionali che prevedono la presenza di clientela, a esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie e nel week end chiuse alcune vie e piazze della città, con divieto per tutto il giorno di consumare alimenti e bevande su suolo pubblico).

Nulla trapela, tranne un imbarazzante immobilismo, da parte del sindaco Gregorio Pecoraro e dalla sua giunta, i quali finora non hanno adottato nessun provvedimento, come ad esempio quello del comune di Taranto, per cercare di invertire la curva dei contagi nel territorio manduriano e considerato il silenzio comunicativo e la chiusura a riccio che Pecoraro ha scelto di inscenare fin dal primo giorno del suo insediamento, non è dato sapere neanche se questi i numeri, elaborati dalla nostra inchiesta, fossero già a conoscenza all’attuale amministrazione comunale. La situazione, però, è alquanto chiara: numero di contagi altissimo con curva in salita esponenziale e nessuna ordinanza da parte del comune di Manduria.

Gabrio Distratis