Depuratore, il comune si oppone al Ministero dell'Ambiente contro lo scarico a mare

Il Comune di Manduria si costituisce in giudizio contro il Ministero dell’Ambiente riguardo la richiesta di deroga dello scarico del costruendo depuratore consortile.

L’atto ministeriale contro cui il comune proporrà opposizione, vieta lo scarico al suolo del depuratore situato e meno di 5 chilometri dalla costa (il depuratore consortile si trova a 1700 dal mare).

«E’ intendimento dell’amministrazione comunale – si legge in un comunicato stampa - opporsi fermamente a qualsiasi opera, quale lo “scarico a mare” del depuratore, che sicuramente arrecherebbe un danno all’ambiente. Per questo motivo – si legge ancora - il Comune di Manduria si costituisce in giudizio contro il Ministero dell’Ambiente riguardo la richiesta di deroga dello scarico del costruendo depuratore consortile, dando incarico all’avvocatura comunale e aderendo al ricorso al Tar Puglia proposto dalla Regione Puglia contro il Ministero dell'Ambiente, relativamente alla “Richiesta di deroga scarichi sul suolo impianti di depurazione Nardò, Porto Cesareo e Sava Manduria”