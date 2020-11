Aggiornamento Covid Manduria, 43 positivi 75 sotto sorveglianza (regole per smaltire i rifiuti)

Dall’ultimo aggiornamento trasmesso dalla Prefettura al Comune di Manduria, la situazione dei contagi nella città Messapica è la seguente.

Le persone risultate positive al coronavirus sono 43, 15 dei quali ricoverati con sintomi più o meno gravi. Sono invece 75 quelle affidate alla sorveglianza e isolamento fiduciario. I presenti dati sono aggiornali alla data del 9 novembre.



Si rammentano le regole per lo smaltimento dei rifiuti che devono rispettare le famiglie con parente positivo in casa o in isolamento fiducuario.

Di seguito l’ordinanza del comune

Nelle abitazioni in cui soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento fiduciario o in quarantena obbligatoria, sarà interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, saranno considerati indifferenziati e, pertanto, raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta, nelle predette abitazioni, si applicheranno, pertanto, le seguenti raccomandazioni:

- non differenziare i rifiuti;

- smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

- indossare guanti monouso per chiudere bene senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo;

- utilizzare almeno due sacchetti, uno dentro l'altro o in numero maggiore indipendenza della loro resistenza meccanica, all'interno del cestino per la raccolta indifferenziata;

- gettare tutti i rifiuti (plastica vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata;

- smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali).