Fucile a pompa e altre armi della mala ritrovate in un casolare a Manduria

Un piccolo arsenale della mala è stato recuperato questa mattina dai carabinieri nelle campagne di Manduria. Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio in aree rurali, i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Manduria, hanno rinvenuto in un casolare abbandonato l’armamentario composto da un fucile a pompa, 2 fucili da caccia e 150 munizioni di vario calibro, tutto in perfetto stato di conservazione.

Sono inoltre state avviate indagini tese a risalire alla provenienza delle armi che sono stati sottoposti a sequestro in attesa di esami balistici. Gli specialisti analizzeranno i fucili, con particolare attenzione per quello a pompa utilizzato dalla criminalità per atti di offesa, per cercare di risalire con opportuni studi balistici al loro ultimo utilizzo.