​ll Giannuzzi è Covid, Pecoraro: non possiamo opporci, ma altri sindaci lo fanno

Il Marianna Giannuzzi è in fase di trasloco per liberare tutti i reparti destinati ad accogliere solo pazienti Covid positivi. I primi a liberarsi devono essere la medicina, la cardiologia e la rianimazione. In seguito toccherà a ortopedia e chirurgia. Da giorni i direttori di struttura stanno dimettendo i malati che possono essere curati a casa. Per gli altri si sta provvedendo a trovare posti altrove. Ieri due pazienti intubati e in coma che erano ricoverati nella terapia intensiva sono stati trasferiti nelle rianimazioni di Casarano, in provincia di lecce e a Castellana Grotte, nel barese.



Ieri mattina il direttore generale della Asl, Stefano Rossi, ha avuto un incontro con i primari dei reparti illustrando dettagliatamente il piano. Anche il sindaco Gregorio Pecoraro si è incontrato con il manager. Il primo cittadino avrebbe ribadito a Rossi la richiesta espressa dagli otto sindaci del territorio che rivendicano, a fine emergenza, un futuro potenziamento della struttura. «La sanità e gli ospedali – si giustifica il primo cittadino –, dipendono dalla Asl e dalla Regione e noi sindaci non abbiamo alcun potere in merito e siamo costretti a subire scelte spesso impopolari ritenute discutibili».

Altri sindaci la pensano diversamente

Non la pensano così molti sindaci che in tutta Italia protestano contro i piani delle Asl di riconvertire i propri ospedali in posti Covid. E’ sufficiente fare una ricerca su internet digitando “protesta ospedali Covid” per scoprire un’altra realtà. Dalla provincia di Nuoro, a Cava dei Tirreni, Nola, Partinico, Schiavonia, Bozzolo, Spoleto e via di seguito, dove esistono movimenti di opposizione capeggiati dai sindaci. Per non andare lontano, anche a Martina Franca il sindaco Francesco Ancona sta cercando di opporsi ai piani della Asl che per il suo ospedale prevedono la trasformazione Covid di medicina, cardiologia e pediatria.

Ieri il sindaco martinese ha riunito la giunta deliberando una risoluzione che cerca di fare leva sull'aspetto tecnico e sull'inadeguatezza strutturale. «La soluzione indicata, data la conformazione architettonica del presidio che non assicura accessi e percorsi differenziati – si legge nell’atto deliberativo -, mostra criticità legate alla compresenza all’interno della stessa struttura di ambienti che potrebbero essere esposti a rischio contagio». La giunta martinese propone quindi di affidare la richiesta di posti alle cliniche private e ai «Covid hospital», proprio come il Giannuzzi e il San Marco di Grottaglie. In questo modo tutte le patologie non Covid verrebbero trattate negli ospedali "puliti" di Martina, Castellaneta e Taranto Santissima Annunziata.