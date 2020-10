​Pizzini, mafia e imprenditori nella cupola

Uno spaccato di come la criminalità organizzata sarebbe riuscita a cementarsi con una parte del tessuto imprenditoriale manduriano, è raccontato nelle numerosissime intercettazioni ambientali raccolte nei fascicoli dell’inchiesta sulla «Cupola» manduriana.



A maggio del 2019, le cimici degli investigatori della polizia che indagano su delega dell’antimafia leccese, registrano un summit mafioso che avviene nella sede di una nota azienda manduriana. Nella trascrizione dell’incontro emerge che il titolare dell’impresa in questione (non indagato perché, scrive il gip, «gli elementi di prova per un suo coinvolgimento appaiono esigui»), sarebbe venuto in possesso di «un pizzino» scritto da un noto pregiudicato manduriano detenuto in carcere per altre cause.

Nel messaggio, scrive il magistrato, il detenuto «invita gli adepti a darsi da fare nel procacciare denaro». L’imprenditore in questione (che non è il consigliere comunale, anche lui titolare di impresa, il cui nome compare in altri contesti della stessa inchiesta), trasmette il pizzino a Giovanni Caniglia, ritenuto essere uno dei quattro componenti della «Cupola», che convoca un summit proprio all’interno dell’azienda dell’imprenditore «postino», anche lui presente alla riunione. «Nell’occasione – riporta il gip nell’ordinanza di custodia cautelare – viene a galla che Pietro Spadavecchia (e un altro manduriano non indagato in questa inchiesta, NdR), entrambi presenti, con cadenza mensile provvedono alla raccolta di denaro da far recapitare alla famiglia del detenuto.

Era chiaro insomma come il ricavato delle attività criminali gestite dalla «Cupola» manduriana (pizzo, droga, scommesse), servisse anche a dar forza al sistema di mutuo soccorso tra malavitosi in difficoltà.