Covid, 184 casi in Puglia, record nel tarantino con 43 nuovi contagiati

Oggi sabato 10 ottobre 2020 in Puglia sono stati registrati 184 nuovi casi positivi, 43 in provincia di Taranto. 52 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia BAT, 60 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 casi residenti fuori regione.

Dei 43 casi della provincia di Taranto, una ventina, secondo quanto si apprende da fonti dell’Asl, sarebbero da riferire alla nave Margottini. L'equipaggio era già stato messo in quarantena nelle strutture a terra della Marina Militare.



E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 450.063 test.

4.982 sono i pazienti guariti.

3.711 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9300, così suddivisi:

3.718 nella Provincia di Bari;

846 nella Provincia di Bat;

799 nella Provincia di Brindisi;

2268 nella Provincia di Foggia;

882 nella Provincia di Lecce;

713 nella Provincia di Taranto;

72 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.