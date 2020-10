​Aggredisce i poliziotti, arrestato ventenne manduriano

Un ventenne manduriano è stato arrestato dalla polizia perché avrebbe aggredito due poliziotti. E’ successo quattro giorni fa nella città Messapica.



Gli agenti erano intervenuti in un’abitazione del centro per calmare un giovane che stava dando in escandescenze quando sono stati aggrediti con calci, pugni e addirittura una testata sul volto di uno dei due poliziotti. Non contento, il ventenne ha colpito anche il vetro posteriore dell’auto di servizio frantumandolo. Il bilancio di questa notte brava è pesante: ai due poliziotti, visitati dai medici del pronto soccorso, sono state riscontrate lesioni guaribili per entrambi in sette giorni mentre il giovane autore dell’aggressione è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Durissimo il commento della Federazione Sindacale di Polizia. “Quanto accaduto a Manduria non è che l’ultimo di una serie di episodi di aggressione alle forze dell’ordine che non possono essere tollerate. Esprimo ai due poliziotti feriti la nostra solidarietà e vicinanza”, ha affermato il segretario provinciale Rocco Caliandro.

L’episodio ha suscitato anche la reazione del segretario nazionale dell’Fsp Filippo Girella. “Ciò che è accaduto agli agenti della Squadra Volante – afferma Girella – è la conferma di quanto sosteniamo da tempo circa la improcrastinabile urgenza di dotare le forze di polizia di protocolli operative efficaci e delle pistole elettriche taser che sono già in dotazione alle forze di polizia di mezza europa. Ma servono soprattutto leggi che evitino che gli autori di queste gesta dopo qualche giorno di carcere ritornino subito a spasso come se nulla fosse successo. Per tutti questi motivi – conclude Girella – mercoledì 14 ottobre porteremo a Roma la rabbia dei poliziotti nel corso di una grande manifestazione di protesta alla quale saranno presenti anche i rappresentanti delle altre forze di polizia”.