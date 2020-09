Decine di chili di pasta gettate nelle campagne di Manduria

Decine di chili di pasta di una nota marca sono state gettate ai bordi di una strada rurale in agro di Manduria. L’alimento che scade a giugno del 2021 non presenta segni di alterazione per cui non si comprende il motivo di tanto spreco.

L’autore della segnalazione corredata da foto, dichiara che la zona interessata è quella della contrada “Campo dei Fiori”.

Le immagini che mostrano la posizione dei due cartoni pieni di pasta, escluderebbero l’ipotesi di una perdita accidentale di un carico. Più facile pensare ad un abbandono volontario per ragioni sconosciute.