Incendio in una cabina elettrica, black out nel rione Santa Gemma

Una parte quartiere dell’ex tribunale di Manduria, rione Santa Gemma, è privo di energia elettrica per un incendio scoppiato in una cabina di bassa potenza che si trova sulla circumvallazione in prossimità della «Cantina Castelforte».

Le fiamme che hanno prodotto una colonna di fumo scuro, sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che hanno messo in sicurezza la zona. I tecnici di Enel Energia stanno ora intervenendo per ripristinare l’erogazione elettrica nelle abitazioni. Da fonti interne alla società elettrica il disservizio dovrebbe essere risolto in poco tempo o al limite sarà tamponato con l'uso provvisorio di gruppi elettrogeni.