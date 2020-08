Assembramenti in spiaggia, "Rio de Mar" sospeso presenta ricorso

Centinaia, forse migliaia di giovani, molti ancora minorenni, assiepati davanti alla console dei dj del «Rio de Mar», a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, sono costati la chiusura temporanea dello stabilimento balneare e la denuncia dei proprietari. Non sarebbero stati in grado, durante la loro «Festa della notte di ferragosto», di far rispettare le norme sul distanziamento sociale contagio da coronavirus ed avrebbero omesso alcuni divieti contenuti nell’ordinanza balneare della Regione Puglia e alcune norme del codice della navigazione.

Il numerosissimo pubblico immortalato dalle foto e dai video, circolati poi sui social, è stato verificato personalmente dal dirigente del commissariato di polizia di Manduria, il vice questore aggiunto, Maurizio Greco che con i suoi uomini, la notte di ferragosto, si è presentato in spiaggia in cerca dei proprietari della struttura ai quali ha consegnato l’invito a presentarsi il giorno dopo in ufficio.

La severa misura della momentanea sospensione dell'attività , è stata invece fatta notificare ieri mattina. Un danno non indifferente per la società del «Rio de Mar» che ha segnato con il rosso l’ultima domenica di «tutto pieno» di questa strana e difficile estate 2020. Ieri stesso gli imprenditori hanno dato incarico all’avvocato Pasquale De Laurentis, del foro di Taranto, che presenterà un ricorso urgente per ottenere la riapertura del lido.