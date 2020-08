Tragedia a Specchiarica, anziano muore in acqua

Bari Covid, sedici nuovi positivi in Puglia

Oggi lunedì 10 agosto 2020 in Puglia sono stati registrati 690 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 26 (ventisei) casi positivi: 11 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce. NON sono stati registrati decessi. Dall'inizio