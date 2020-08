Vasto incendio nella notte nelle campagne tra Manduria e la costa

Un incendio di vaste proporzioni ha bruciato ieri sera circa diecimila metri quadrati di macchia mediterranea nelle campagne tra Manduria e San Pietro in Bevagna», verso la costa. Non si conosce l’entità del danno n’è l’origine del fuoco per spegnere il quale sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Manduria con rinforzi da Grottaglie.

La parte interessata sarebbe quella tra «il Monte dei Diavoli» e «Serpente» e «Li Castelli», zone entrambi di rilevante pregio naturalistico e archeologico situate alle spalle delle aree boschive Rosamarina e Cuturi che sono state lambite dalle fiamme.

Le poche foto che al momento possiamo mostrarvi, scattate a distanza da alcuni nostri lettori, mostrano un fronte di fuoco molto vasto che ha raggiunto la vecchia strada Avetrana mare sin quasi alla zona di Specchiarica-Urmo. Aggiornamenti in seguito.