Passerella inesistente e autorità assenti, la rabbia di un genitore

La passerella che gli permetteva di portare agevolmente in spiaggia la carrozzina del figlio con disabilità è stata distrutta da un incendio. Così il padre del bambino ha prima cercato di risolvere il problema parlando con i vigili m passati die giorni senza nessuna novità, ha deciso di trasferire la sua rabbia su Facebook.

E’ la storia di Massimo D. e della sua famiglia di Latiano che frequentano la spiaggia di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, all’altezza del centro commerciale Chidro. Era lì la passatoia in legno che alcuni balordi hanno distrutto diversi giorni fa. E’ di oggi, invece, la protesta di Massimo che sfoga così la sua rabbia.

«Dopo innumerevoli chiamate fatte, e non solo da me ma anche da altri abitanti della zona – afferma il latianese – ecco il risultato. Una sera ho notato la presenza dei vigili che erano sul posto per altri motivi così, dopo aver fatto presente loro la sgradevole situazione, li ho condotti verso la passerella dove hanno scattato delle foto promettendo di provvedere a farla sistemarla: ma ad oggi ancora niente».