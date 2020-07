​La Xylella a Manduria che nessuno vede

Si sta facendo di tutto per bloccare l’avanzata della Xylella nel territorio di Manduria? Ma soprattutto, le autorità preposte, hanno la corretta visione della situazione? Dalle immagini che offre il paesaggio attorno alla città Messapica sembrerebbe proprio di no dal momento che l’ultima rilevazione fatta nel 2019 individuava meno di dieci piante sicuramente infette su tutto il territorio manduriano già considerato zona infetta.



Nel frattempo, a parte le raccomandazioni sulle buone pratiche da parte dei vari ministeri e Regione Puglia, non risultano estirpazioni o altri interventi radicali o di cura sulle piante malate. Ed ecco che diventa preoccupante la presenza di interi uliveti o parte di essi con evidenti segni del disseccamento. La zona più interessata sembra essere quella a Nord Est di Manduria, in particolare sulla strada per Francavilla, le contrade Archignano, Pappafri (vecchia stazione di Sava) e ed anche la via per San Cosimo alla Macchia.

Diventa di estrema attualità dunque l'iniziativa di Confagricoltura che si terrà mercoledì prossimo alle ore 18,30 nel chiostro di San Francesco a Manduria sul tema: Xylella, dalla devastazione alla rigenerazione. Interverrà sull'argomento la ricercatrice di patologie vegetali Marzia Vergine. Saranno presenti i vertici provinciali e regionali Puglia di Confagricoltura mentre il responsabile cittadino della confederazione, Leonardo Moccia, modererà i lavori.