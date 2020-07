​Aveva rifiutato le regole anti Covid ma era un evasore seriale: ambulante sospeso

Alla ripresa del mercato settimanale interrotto per il lockdown, uno degli ambulanti si era opposto alle regole sul distanziamento ed aveva reagito con violenza nei confronti dei vigili urbani che si erano presentati per far rispettare le disposizioni e gli spazi assegnati ad ognuno.



Ora si è scoperto che negli ultimi tre anni l’ambulante in questione proveniente dalla provincia di Brindisi, tra i più anziani frequentatori della piazza manduriana, non ha pagato le tasse per l’occupazione del suolo pubblico e dei rifiuti. E’ scattato così il provvedimento di sospensione del permesso. Per ora non potrà più esporre e vendere la propria merce a Manduria. Gli uffici comunali hanno fatto una ricerca scoprendo che i suoi conti con il fisco locale hanno un buco relativo alla Tosap (suolo pubblico) del 2017, 2018 e 2019 e della Tarig (rifiuti giornalieri) degli anni 2018 e 2019 per un totale complessivo di 1.129 euro.

«L'Amministrazione – si legge nel provvedimento spiccato dall’ente - in virtù del principio di legalità che deve guidare l'agire pubblico, è tenuta ad impedire, anche attraverso una attività di vigilanza costante, che si verifichino come specie fenomeni allusivi di obblighi di pagamento per l'uso del bene pubblico».

Prima di procedere alla revoca del permesso, il comune ha deciso di sospenderlo invitando nel frattempo l’evasore a mettersi in regola con i tributi locali.