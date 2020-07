Lapidi coperte dai cespugli e campi invasi dalle infestanti

Ci risiamo. Dopo la pulizia per l’apertura dopo il lockdown, il cimitero di Manduria si presenta nuovamente con l’erba infestante che copre le lapidi a terra. Le foto che ci invia una nostra lettrice sono state scattate questa mattina.

Le immagini parlano da sole. Lapidi nascoste dai cespugli rigogliosi e campi a terra come una giungla dove camminare diventa difficile e pericoloso. Inutile dire cosa si può annidare tra l’erba con questo clima come sprecate sono le proteste dei visitatori assidui del camposanto che periodicamente denunciato questo stato di cose. Al giornale non resta che dare voce al malcontento nella speranza che qualcuno in municipio si decida a porvi rimedio.

Ci scrive la signora: «Buongiorno la Voce di Manduria. Questo è lo scempio che si presenta ancora una volta al cimitero di Manduria. Vorrei il vostro aiuto segnalando tutto ciò. Diventa impraticabile andare a trovare i nostri cari. Credo che non sia giusto. Erbaccia ovunque, è mai possibile che nessuno possa far nulla?»