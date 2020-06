San Pietro in Bevagna, appello di due giovani turisti: "aiutateci a ritrovare la nostra auto"

Riprendono i furti di auto lungo il litorale manduriano, sempre in pieno giorno e in luoghi affollatissimi. Questa volta il misfatto che ci viene raccontato direttamente dalle sfortunate vittime è accaduto proprio nel pieno centro di San Pietro in Bevagna, in un parcheggio pubblico dove, appena il comune le predisporrà, saranno installate le colonne per la sosta a pagamento: quello adiacente alla pineta. Le ferie rovinate sono toccate ad una giovane coppia di turisti che difficilmente torneranno a villeggiare da queste parti. Di seguito vi raccontiamo con le loro parole la triste disavventura nella speranza che qualcuno li possa aiutare a ritrovare la loro nuova Fiat Panda che vedete in foto.





Cara redazione,

vi segnaliamo il furto di un’auto avvenuto in località San Pietro in Bevagna. Nella giornata di ieri, 27 giugno 2020, io e la mia fidanzata ci recavamo presso la località suddetta per passare la giornata al mare. Intorno alle 13 abbiamo parcheggiato l'auto nei pressi del lungomare, all'interno del parcheggio adiacente alla pineta, per poi recarci sulla spiaggia.Verso le ore 16,30, ritornando verso il parcheggio, ci accorgiamo che l'auto era sparita.

Dopo una breve ricerca nelle vicinanze, increduli dell'accaduto, vista l'ora e il luogo del misfatto, abbiamo dapprima contattato i vigili sperando in una "rimozione forzata" (anche se non vi era alcun segnale di divieto in quel punto). Successivamente abbiamo allertato le autorità di pubblica sicurezza e la nostra assicurazione, in quanto l'auto era provvista di dispositivo per la rilevazione della posizione Gps. La polizia ha svolto le indagini, recandosi sul luogo indicato dall'assicurazione come l'ultima posizione rilevata, ma, ahimè, ogni ricerca ad ora è stata vana. Abbiamo sporto formale querela e siamo in attesa di qualche notizia in merito.

Siamo due giovani ragazzi pugliesi, anche se non esattamente del luogo, e abbiamo subito un grave danno, sia economico che morale, visto che l'auto (una Fiat Panda, nuovo modello, con targa EW808YC, di colore celeste metallizzato) era molto ben tenuta e frutto di molti sacrifici. Inoltre, avendo una storia a distanza da alcuni anni, essa risultava essere un mezzo necessario per i nostri spostamenti. Vi abbiamo messi al corrente della storia avendo letto un vostro recente articolo in merito, sperando che decidiate di pubblicarlo al fine di poter avere qualche notizia utile all'eventuale ritrovamento del veicolo. Ringraziandovi anticipatamente, attendiamo vostro riscontro.